Микроавтобус с болельщиками «Спартака» попал в аварию, один фанат погиб

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» сообщило, что микроавтобус с болельщиками команды, возвращавшийся из Екатеринбурга, попал в ДТП, в результате которого один из фанатов погиб.

«По возвращении домой с матча «Урал» — «Спартак» в ДТП попал микроавтобус с 15 болельщиками красно-белых. Один человек погиб. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего фаната. Пострадавшим красно-белым желаем скорейшего выздоровления!» — говорится в сообщении «Фратрии» в Twitter.

Вчера, 7 мая «Спартак» обыграл «Урал» (3:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ, который проходил в Екатеринбурге.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата с 37 очками в 28 матчах.