Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Химками» (1:0) в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Зенит» смотрелся прилично, может быть, счет не отображает картину игры. Она была не супер-чемпионская, как хотели бы все видеть. Но в целом, класс «Зенита» выше. Победа и чемпионство абсолютно заслуженные», — сказал Малафеев «СЭ».

Напомним, что «Зенит» проводил матч с «Химками» в статусе чемпиона России сезона-2021/22. Команда Сергей Семака обеспечила себе первое место в прошлом туре, обыграв «Локомотив» (3:1) — за три тура до завершения чемпионата.