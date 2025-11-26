Полузащитник «Рубина» Швец успешно прооперирован после травмы крестообразной связки

Полузащитник «Рубина» Антон Швец успешно перенес операцию после разрыва крестообразной связки колена, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист получил травму 29 октября во время тренировки. В ближайшее время он начнет процесс восстановления.

«Антон Швец успешно прооперирован. Ранее наш полузащитник получил тяжелую травму во время тренировки в Казани — разрыв крестообразной связки. Вчера Антон был прооперирован в клинике в Германии, в ближайшее время футболист начнет восстановительную работу», — говорится в сообщении клуба.

Швец перешел в «Рубин» в сентябре. В двух матчах за казанцев он отдал одну голевую передачу.