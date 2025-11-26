«Зенит» поздравил Владислава Радимова с 50-летием

«Зенит» поздравил бывшего полузащитника клуба Владислава Радимова с днем рождения.

26 ноября ему исполнилось 50 лет.

«Уважаемый Владислав Николаевич! Мы поздравляем Вас с юбилеем, желаем крепкого здоровья и плодотворной работы на благо родной команды!» — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

Радимов завершил профессиональную карьеру в 2009 году. В составе сине-бело-голубых хавбек выиграл чемпионат России, Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Всего на его счету 161 матч за петербургский клуб во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 24 результативными передачами.