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Сегодня, 10:52

Глебов: «Есть мечта поиграть в Европе. Низкие зарплаты не смущают»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, мог ли он уехать в европейский чемпионат.

«Это больше вопрос к клубу или моему агенту. Они больше знают. Конечно, мечта попробовать себя в Европе есть. Низкие зарплаты не смущают. Нужно смотреть, как будет развиваться моя карьера. Хотелось бы поиграть в Европе, а что будет на самом деле — посмотрим», — сказал Глебов «СЭ».

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В сезоне-2023/24 24-летний футболист провел 20 матчей за ростовчан во всех турнирах, отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

Контракт игрока с «Ростовом» действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt.com оценивает хавбека в 8 миллионов евро.

Данил Глебов
ФК Ростов
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 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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