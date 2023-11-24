Клаудиньо и Вендел могут покинуть «Зенит»

Игроки «Зенита» Клаудиньо и Вендел могут покинуть петербургский клуб, сообщает журналист Фред Соареш.

По сведениям источника, сине-бело-голубые интересуются Артуром из «Палмейраса» и еще одним бразильским футболистом. Если «Зенит» намерен приобрести игроков, то им придется продать Вендела и Клаудиньо.

В текущем сезоне 26-летнего Клаудиньо провел 21 матч, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. У 26-летнего Вендела 4 гола и 5 передач в 15 играх.