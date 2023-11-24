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Сегодня, 10:00

Экс-начальник команды «Локомотива» — о Смородской: «После изгнания Семина приходила навеселе в раздевалку, обнимала ребят, целовала»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Ольга Смородская.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший генеральный директор тульского «Арсенала», экс-начальник команды «Локомотива» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Ольге Смородской, которая с 2010 по 2016 год была президентом «Локо».

— Со временем Ольга Юрьевна стала залетать в раздевалку сразу после игры.

— Это когда ушел Палыч. При нем не смела. А после изгнания Семина приходила навеселе в раздевалку, обнимала ребят, целовала.

— При Красножане?

— При Красножане, Черевченко...

— Там же мужики голые. Не смущало?

— Они с какого-то момента привыкли. Успевали полотенцем обернуться.

— Кто у нее был любимчиком?

— Баша и Дюрица. Высокие, красивые. Она же хитрая! Понимала: если испортит отношения с игроками, все быстро вернется. Футболисты могут разные вещи вытворять. С игроками и тренерами, которых сама назначила, прекрасно ладила. Вот мой друг Черевченко говорит: «Да Смородская нормальная! День в день зэпэшка, премии...»

— Забавно. На базу Ольга Юрьевна заглядывала?

— О, про базу! Хапов мне рассказывал. Приезжает Смородская в Баковку, подходит к нему, разминающему вратарей. Спрашивает: «Труднее всего поймать где? В «девятке»?» Заур кивает. В ответ: «Так и тренируйте «девятки»! А вы над чем работаете?!»

— Когда вы поняли, что Семина она уберет?

— Когда на новогоднем банкете вышла история. Расселись, Смородская, свита ее. Встает Семин: «Вот сейчас многие говорят, что у меня конфликт с Ольгой Юрьевной. Нет! Это у Ольги Юрьевны конфликт с футболом!» Народу-то смешно, руками лица закрывают. Но понятно стало — Семин не задержится. Все, приговор!

— Ее реакция?

— Взгляд поверх очков. Каменное лицо. Ничто не дрогнуло.

— Не произнеси Семин те слова — остался бы?

— Нет. Шансов ноль. Зачем ей Семин? Ее не подпускал, спорил. Палыч и так колючий, а если еще его зажимают...

Дмитрий Балашов. «В «Анжи» Это'О получал 20 миллионов рублей в день». Разговор по пятницам с Дмитрием Балашовым

Дмитрий Балашов
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
Юрий Семин
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Экс-начальник команды «Локомотива»: «Смородская уселась перед командой, начала поучать: «Впереди поуже, сзади пошире...»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25 тур
26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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