Экс-начальник команды «Локомотива» — о Смородской: «После изгнания Семина приходила навеселе в раздевалку, обнимала ребят, целовала»
Бывший генеральный директор тульского «Арсенала», экс-начальник команды «Локомотива» Дмитрий Балашов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Ольге Смородской, которая с 2010 по 2016 год была президентом «Локо».
— Со временем Ольга Юрьевна стала залетать в раздевалку сразу после игры.
— Это когда ушел Палыч. При нем не смела. А после изгнания Семина приходила навеселе в раздевалку, обнимала ребят, целовала.
— При Красножане?
— При Красножане, Черевченко...
— Там же мужики голые. Не смущало?
— Они с какого-то момента привыкли. Успевали полотенцем обернуться.
— Кто у нее был любимчиком?
— Баша и Дюрица. Высокие, красивые. Она же хитрая! Понимала: если испортит отношения с игроками, все быстро вернется. Футболисты могут разные вещи вытворять. С игроками и тренерами, которых сама назначила, прекрасно ладила. Вот мой друг Черевченко говорит: «Да Смородская нормальная! День в день зэпэшка, премии...»
— Забавно. На базу Ольга Юрьевна заглядывала?
— О, про базу! Хапов мне рассказывал. Приезжает Смородская в Баковку, подходит к нему, разминающему вратарей. Спрашивает: «Труднее всего поймать где? В «девятке»?» Заур кивает. В ответ: «Так и тренируйте «девятки»! А вы над чем работаете?!»
— Когда вы поняли, что Семина она уберет?
— Когда на новогоднем банкете вышла история. Расселись, Смородская, свита ее. Встает Семин: «Вот сейчас многие говорят, что у меня конфликт с Ольгой Юрьевной. Нет! Это у Ольги Юрьевны конфликт с футболом!» Народу-то смешно, руками лица закрывают. Но понятно стало — Семин не задержится. Все, приговор!
— Ее реакция?
— Взгляд поверх очков. Каменное лицо. Ничто не дрогнуло.
— Не произнеси Семин те слова — остался бы?
— Нет. Шансов ноль. Зачем ей Семин? Ее не подпускал, спорил. Палыч и так колючий, а если еще его зажимают...
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
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2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
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3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
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4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
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5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
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6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
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8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
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10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
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12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
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Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
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Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
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Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
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Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
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Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
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Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3