Полузащитник «Пари НН» Царукян — об игре на фортепиано: «Сейчас изучаю музыку из «Пиратов Карибского моря»

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал «СЭ» о своем музыкальном увлечении.

«Я стараюсь играть на фортепиано каждый день. Что нравится, то и играю, какой-то специальной программы нет. Ввожу в интернете музыку и разучиваю ее. Знаю ли я ноты? Нет, не знаю, запоминаю клавиши наизусть. Сейчас изучаю музыку из «Пиратов Карибского моря», — сказал Царукян «СЭ».

«Пари НН» после 4 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками.