Хавбек «Пари НН» Царукян о возможном выступлении за сборную России: «Будет приятно, если позвонит Карпин, но я армянин»

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном выступлении за национальную сборную Армении.

«Хочу выступать за сборную Армении. Если позвонит Карпин и пригласит в сборную России? Конечно, будет приятно, если позвонит Валерий Георгиевич и поступит предложение от национальной команды России, но я армянин», — сказал Царукян «СЭ».

22-летний Царукян в этом сезоне провел 4 матча за «Пари НН» и забил 1 гол. Нижегородцы после 4 туров занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 6 очками.