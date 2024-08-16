Кирилл Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Локомотив»
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 5-го тура РПЛ.
Московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом» рассудит Кирилл Левников. Судьей ВАР назначен Виталий Мешков.
17 августа (суббота)
«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Руслан Шекемов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.
«Ростов» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Денис Петров; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Юрий Баскаков.
18 августа (воскресенье)
«Химки» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.
ЦСКА — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Французов.
«Спартак» — «Факел»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Андрей Образко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Сергей Мартынов.
19 августа (понедельник)
«Акрон» — «Рубин»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Артем Перов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Евгений Турбин; инспектор — Александр Гвардис.
«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Арам Петросян, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Александр Колобаев.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0