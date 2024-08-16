Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 13:27

Кирилл Левников назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 5-го тура РПЛ.

Московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом» рассудит Кирилл Левников. Судьей ВАР назначен Виталий Мешков.

17 августа (суббота)

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Руслан Шекемов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Эдуард Малый.

«Ростов» — «Оренбург»: судья — Владислав Безбородов, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Денис Петров; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Юрий Баскаков.

18 августа (воскресенье)

«Химки» — «Зенит»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Олег Соколов.

ЦСКА — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Французов.

«Спартак» — «Факел»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Андрей Образко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Краснодар» — «Пари НН»: судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Сергей Мартынов.

19 августа (понедельник)

«Акрон» — «Рубин»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Артем Перов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Евгений Турбин; инспектор — Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Арам Петросян, Денис Березнов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Виталий Мешков; инспектор — Александр Колобаев.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Левников
0
Читайте также
Свентек подозревают в употреблении ЭПО
Фигуристка Зинина призналась в трех попытках суицида и изнасилования
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Убрал вратаря в овертайме – рискуешь остаться без очков. Что за новое правило придумали в КХЛ и зачем оно нужно
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Факел» — «Спартак» и другие матчи
«Джикия нам подошел бы. Дзюба — нет». Интервью нового спортивного директора «Пари НН»
Станкович поддержал продажу Дуарте, которым интересуется «Валенсия»
«Спартак» победит «Факел», а ЦСКА с «Локомотивом» сыграют вничью. Прогнозы на 5-й тур РПЛ
«Спартак» снова ждет «автобус», Николич против «Локомотива», остановят ли Глушенкова «Химки». Интриги 5-го тура РПЛ
Metaratings: Абена прошел медосмотр и подпишет контракт со «Спартаком»
Гаджиев заявил, что доволен работой Биджиева в махачкалинском «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Касинтура: «Сегодня мы играем в РПЛ благодаря Бердыеву»

Полузащитник «Пари НН» Царукян — об игре на фортепиано: «Сейчас изучаю музыку из «Пиратов Карибского моря»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости