Гаврилов считает, что Абаскаль хорошо подготовит команду к дерби с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал корреспонденту «СЭ» шансы красно-белых на победу над ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата России.

«Думаю Абаскаль постарается хорошо подготовить команду к дерби. «Спартак» может выиграть. Много было примеров, когда команда не считалась фаворитом и при этом выигрывала», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.

Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.