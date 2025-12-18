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Агент Чернова опроверг новость о досрочном возвращении игрока в «Спартак» из аренды в «Крыльях»

Константин Белов
Корреспондент
Никита Чернов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев прокомментировал «СЭ» информацию о возможном возвращении игрока в «Спартак».

«На данный момент эта информация не соответствует действительности. Никаких решений нет. У нас запланирована встреча со спортивным директором «Спартака» Кахигао. У клуба есть опция отозвать Никиту из аренды обратно. И мы хотели бы проговорить данный вопрос. Но встреча до сих пор не состоялась», — сказал Кузьмичев «СЭ».

29-летний Чернов в сезоне-2025/26 провел за «Крылья Советов» 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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Никита Чернов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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