Сербский агент: «Переход Зделара в «Зенит» — большой сюрприз»
Сербский агент Боян Остожич отреагировал на переход полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».
«Большой сюрприз. Как часто он будет играть за сине-бело-голубых? Хороший вопрос. Не знаю других игроков на позиции центрального полузащитника в петербургском клубе, но, конечно, тренеры, с которыми он работал, любят его», — приводит слова Остожича «ВсеПроСпорт».
21 февраля «Зенит» объявил о покупке Зделара у ЦСКА. Сумма сделки составила 1,3 миллиона евро.
Источник: ВсеПроСпорт
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