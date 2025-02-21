Сербский агент: «Переход Зделара в «Зенит» — большой сюрприз»

Сербский агент Боян Остожич отреагировал на переход полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

«Большой сюрприз. Как часто он будет играть за сине-бело-голубых? Хороший вопрос. Не знаю других игроков на позиции центрального полузащитника в петербургском клубе, но, конечно, тренеры, с которыми он работал, любят его», — приводит слова Остожича «ВсеПроСпорт».

21 февраля «Зенит» объявил о покупке Зделара у ЦСКА. Сумма сделки составила 1,3 миллиона евро.