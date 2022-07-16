Оздоев объяснил, почему смотрел матч ЦСКА — «Урал» в ложе гостей

Полузащитник Магомед Оздоев объяснил, почему смотрел матч 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» (2:0) в ложе гостей. Ранее «СЭ» сообщил, что «Урал» проявляет интерес к 29-летнему россиянину, который является свободным агентом.

«Почему я не могу сидеть с представителями «Урала»? Конечно, хочу продолжить карьеру. А где это будет — решим, — сказал Оздоев. — Сегодня переговоры никакие не вел. Меня друг пригласил на матч. Дедлайна по продолжению карьеры нет. Надеюсь, в ближайшее время определюсь. Но сезон длинный. Приоритет там, где будет хорошо. Финансы? Почему вы думаете только о финансах? Вам мало платят на работе? Для меня это имеет такое же значение, как и для вас. Для меня деньги не главное. Главное, чтобы человек оставался честным и не был подонком. Честность, уважение к людям. Деньги не купят честность».

Предыдущим клубом Оздоева был «Зенит», за который он выступал с февраля 2018 года. Футболист покинул клуб по окончании сезона-2021/22.