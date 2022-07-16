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Сегодня, 17:11

Пономарев — о победе ЦСКА: «Обольщаться нельзя. «Урал» — очень слабая команда»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу красно-синих над «Уралом» (2:0) в первом туре РПЛ.

«Физика хорошая, желание, открывания. Мне они сегодня очень понравились. В техническом плане тоже неплохо. Карраскаль очень хорош, Чалов тоже прибавляет. Если Федя будет и дальше прогрессировать, то у нас будет хороший форвард. Пока все нормально, но обольщаться нельзя: «Урал» — очень слабая команда, они будут аутсайдерами, оборона никакая, впереди тоже ничего нет. Шалимову здесь работы непочатый край. Пока серьезно говорить об этой игре не будем. Но то, что победили, это уже здорово», — сказал Пономарев «СЭ».

Матч ЦСКА с «Уралом» стала первой официальной для Владимира Федотова на посту главного тренера армейцев.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в субботу повторил рекорд Дмитрия Лоськова по количеству проведенных сезонов в чемпионатах России. 36-летний российский футболист вышел в стартовом составе ЦСКА на матч против «Урала». Текущий сезон в РПЛ стал для вратаря 20-м в карьере. Столько же сезонов на счету Лоськова, который провел последний матч в 2017 году.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

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ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
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Динамо
Ростов

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21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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2
1
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
4
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
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