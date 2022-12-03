Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:19

Источник: Педриньо уйдет в аренду в «Сан-Паулу» на год с правом выкупа

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Педриньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Педриньо перейдет в «Сан-Паулу» на правах аренды, сообщает журналист Фабио Алейшо.

По данным источника, бразильский клуб согласовал переход 23-летнего хавбека на один год с правом выкупа.

Ранее новость о возможном трансфере прокомментировал агент игрока.

Педро Габриэль перешел в российский клуб из бразильского «РБ Брагантино» в сентябре 2022-го. В текущем сезоне он провел 9 матчей за «Локо», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сан-Паулу
Педриньо
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Это будет лучший день в моей жизни». В Америке ждут рекорда Овечкина
Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!
Тела трех человек обнаружили в гараже на востоке Москвы
Политик уличила власти США в сокрытии желания жителей страны мира с РФ
Раненый российский военный покончил с собой во избежание плена ВСУ
Как заработать на своих хобби
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Источник: «Сан-Паулу» ведет переговоры об аренде Педриньо у «Локомотива»
Радченко считает, что чемпионской интриги во второй части сезона в РПЛ не будет
Голкипер «Краснодара» Агкацев: «За первую часть сезона поставил бы команде тройку»
Тикнизян признан лучшим игроком «Локомотива» в ноябре
Митрофанов — о начале работы Fan ID в Москве: «Стадионы должны быть готовы до конца этого года»
Гендиректор «Сочи» подвел итоги первой части сезона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Педриньо прокомментировал информацию об интересе «Сан-Паулу» к игроку
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости