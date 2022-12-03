Источник: Педриньо уйдет в аренду в «Сан-Паулу» на год с правом выкупа

Полузащитник «Локомотива» Педриньо перейдет в «Сан-Паулу» на правах аренды, сообщает журналист Фабио Алейшо.

По данным источника, бразильский клуб согласовал переход 23-летнего хавбека на один год с правом выкупа.

Ранее новость о возможном трансфере прокомментировал агент игрока.

Педро Габриэль перешел в российский клуб из бразильского «РБ Брагантино» в сентябре 2022-го. В текущем сезоне он провел 9 матчей за «Локо», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.