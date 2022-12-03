Источник: Педриньо уйдет в аренду в «Сан-Паулу» на год с правом выкупа
Полузащитник «Локомотива» Педриньо перейдет в «Сан-Паулу» на правах аренды, сообщает журналист Фабио Алейшо.
По данным источника, бразильский клуб согласовал переход 23-летнего хавбека на один год с правом выкупа.
Ранее новость о возможном трансфере прокомментировал агент игрока.
Педро Габриэль перешел в российский клуб из бразильского «РБ Брагантино» в сентябре 2022-го. В текущем сезоне он провел 9 матчей за «Локо», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.
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|3.03
|00:00
|
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|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
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|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
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|- : -
|3.03
|00:00
|
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|- : -
|3.03
|00:00
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Владимир Сычевой
Оренбург
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|
|
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Спартак
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|
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Зенит
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|
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Спартак
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|
|
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|
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