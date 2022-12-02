Агент Педриньо прокомментировал информацию об интересе «Сан-Паулу» к игроку

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Локомотива» Педриньо, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Сан-Паулу» к футболисту.

По информации журналиста Габриэла Са, бразильский клуб хочет арендовать 23-летнего вингера. Переговоры начались несколько дней назад и в бразильском клубе оптимистично смотрят на вероятность перехода.

«Я общался с представителями «Сан-Паулу», но мне ничего не известно об их интересе к Педриньо», — сказал Гарсия «СЭ».

Педриньо перешел в «Локомотив» из «Ред Булл Брагантино» в сентябре этого года. В текущем сезоне вингер забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах.

Контракт Педриньо с российской командой действует до конца июня 2026-го.

Ранее сообщалось, что бразилец может покинуть «Локомотив» уже этой зимой из-за «отсутствия коммуникации» в клубе.