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Сегодня, 13:16

Агент Педро Габриэла назвал ложью новость о возможной аренде игрока в «Сан-Паулу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Педро Габриэл.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент бразильского футболиста «Локомотива» Педро Габриэла, Луис Фернандо Гарсия в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе футболиста в «Сан-Паулу».

«Это неправильная информация. Ложь», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил в соцсетях, что футболист согласовал аренду в бразильским клубом сроком на год.

Футболист выступает в московском клубе с сентября 2022 года. В активе 23-летнего футболиста 6 матчей в РПЛ.

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Источник: Педриньо уйдет в аренду в «Сан-Паулу» на год с правом выкупа
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И В Н П +/- О
1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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16
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