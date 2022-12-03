Агент Педро Габриэла назвал ложью новость о возможной аренде игрока в «Сан-Паулу»
Агент бразильского футболиста «Локомотива» Педро Габриэла, Луис Фернандо Гарсия в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе футболиста в «Сан-Паулу».
«Это неправильная информация. Ложь», — сказал Гарсия «СЭ».
Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил в соцсетях, что футболист согласовал аренду в бразильским клубом сроком на год.
Футболист выступает в московском клубе с сентября 2022 года. В активе 23-летнего футболиста 6 матчей в РПЛ.
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|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
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Краснодар – Торпедо
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|3.03
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|
Ахмат – Оренбург
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|3.03
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Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
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Спартак
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Зенит
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|
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Александр Соболев
Спартак
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