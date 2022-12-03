Агент Педро Габриэла назвал ложью новость о возможной аренде игрока в «Сан-Паулу»

Агент бразильского футболиста «Локомотива» Педро Габриэла, Луис Фернандо Гарсия в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе футболиста в «Сан-Паулу».

«Это неправильная информация. Ложь», — сказал Гарсия «СЭ».

Ранее журналист Фабио Алейшо сообщил в соцсетях, что футболист согласовал аренду в бразильским клубом сроком на год.

Футболист выступает в московском клубе с сентября 2022 года. В активе 23-летнего футболиста 6 матчей в РПЛ.