Полузащитник «Локомотива» Марадишвили признался, что хотел бы поиграть в чемпионате Англии

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» ответил на вопрос о желании попробовать свои силы в Европе.

— Ты все еще хочешь попробовать свои силы в Европе?

— Конечно! Но сейчас для меня важно закрепиться в стартовом составе «Локомотива». Я хочу чаще помогать команде, проводить больше времени на поле.

— Думаешь, сейчас игроку из России реально попасть в европейскую лигу?

— Если ты очень хороший футболист, для тебя все двери открыты. Я хотел бы попасть в Англию. Там каждая игра, как в Лиге чемпионов. Интерес ко мне? Не слышал. Может, к отцу обращались. Но лично ко мне — нет.