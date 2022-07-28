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Сегодня, 06:20

Полузащитник «Локомотива» Марадишвили признался, что хотел бы поиграть в чемпионате Англии

Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» ответил на вопрос о желании попробовать свои силы в Европе.

— Ты все еще хочешь попробовать свои силы в Европе?

— Конечно! Но сейчас для меня важно закрепиться в стартовом составе «Локомотива». Я хочу чаще помогать команде, проводить больше времени на поле.

— Думаешь, сейчас игроку из России реально попасть в европейскую лигу?

— Если ты очень хороший футболист, для тебя все двери открыты. Я хотел бы попасть в Англию. Там каждая игра, как в Лиге чемпионов. Интерес ко мне? Не слышал. Может, к отцу обращались. Но лично ко мне — нет.

Константин Марадишвили после гола в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
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