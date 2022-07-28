Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» высказался о ситуации с игровым временем.

— Ты начинаешь новый сезон в качестве игрока ротации. Как ты к этому относишься?

— Это дает еще больше мотивации работать над собой. Ты понимаешь, что должен конкурировать со всеми. И от этого становишься лучше. Это самое главное. Сейчас я выхожу не в стартовом составе. Но быть в таком престижном клубе, как «Локомотив», — это уже отлично. Хотя, конечно, хочется играть больше.

— Есть ли вероятность, что ты покинешь команду, если ситуация с игровым временем не изменится?

— Не хочу загадывать, что будет дальше.