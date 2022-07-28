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Сегодня, 06:50

Марадишвили — о своем положении в команде: «Хочется играть больше»

Марадишвили хочет играть больше в «Локомотиве»
Антон Иванов
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» высказался о ситуации с игровым временем.

— Ты начинаешь новый сезон в качестве игрока ротации. Как ты к этому относишься?

— Это дает еще больше мотивации работать над собой. Ты понимаешь, что должен конкурировать со всеми. И от этого становишься лучше. Это самое главное. Сейчас я выхожу не в стартовом составе. Но быть в таком престижном клубе, как «Локомотив», — это уже отлично. Хотя, конечно, хочется играть больше.

— Есть ли вероятность, что ты покинешь команду, если ситуация с игровым временем не изменится?

— Не хочу загадывать, что будет дальше.

Константин Марадишвили после гола в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили
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 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
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 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
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 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
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 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
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