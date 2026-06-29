В «Алавесе» подтвердили переговоры со «Спартаком» по трансферу Парады

Спортивный директор «Алавес» Серхио Фернандес ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Виктора Парады в «Спартак».

Ранее о переговорах сообщил колумнист «СЭ» Максим Никитин.

— Сообщают, что «Спартак» сделал официальное предложение о переходе Виктора Парады.

— Мы находимся в процессе [переговоров], ход которого я не могу комментировать.

24-летний Парада в прошедшем сезоне провел за «Алавес» 33 матча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2029 года.