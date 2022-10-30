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Сегодня, 21:05

Пиняев — о победе над «Нижним Новгородом»: «Это похоже на какой-то фильм»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, ставший лучшим игроком матча 15-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1), поделился эмоциями после игры.

— Невероятная концовка, важная победа. Какие сейчас эмоции?

— Это похоже на какой-то фильм! Такая интрига, такой хэппи-энд в конце! Я очень рад, что болельщики ушли с хорошим настроением со стадиона.

— «Нижний Новгород» — это очень сложная, неуступчивая команда. За счет чего удалось вскрыть их оборону в конце?

— Помогли болельщики. Они поддерживали нас до конца. Они пришли в такие сложные погодные условия. Я очень рад, что они у нас есть. Они верили в нас до самого конца. Это помогло, гнало нас вперед. Помогли перестановки тренерского штаба, за счет этого тоже удалось переиграть соперника. Эти ключевые решения помогли победить.

— Какое влияние оказала погода на сегодняшний матч?

— Погода одна для всех. Никаких особенностей ни для нас, ни для соперника. Конец октября. Другого сложно ждать.

— Закончился первый круг. Насколько принципиально важно было сегодня победить?

— В нынешней ситуации каждый матч принципиален. Мы находимся не там, где должны быть, поэтому мы должны брать три очка в каждой игре.

Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_1479.html
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
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29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
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Краснодар – Зенит
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