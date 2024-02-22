Костанца: «Я бы хотел поиграть с Родриго из «Реала». Он фантастический футболист»

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца рассказал, с кем бы он хотел играть в одном составе.

«С каким футболистом я хотел бы поиграть? С Родриго из «Реала». Для меня это фантастический игрок, он входит в тройку лучших футболистов Бразилии. К тому же он молод и еще может сильно вырасти», — цитирует Костанцу «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Родриго сыграл 36 матчей, в которых он забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач. Бразилец выступает за «Реал» с июля 2019 года. Вместе с «Королевским клубом» вингер стал двукратным чемпионом России и победителем Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.