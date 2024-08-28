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Сегодня, 13:32

Полузащитник «Краснодара» Ленини заявил, что у Сперцяна есть потенциал заиграть в Европе

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини отреагировал на слухи о том, что его одноклубники Джон Кордоба и Эдуард Сперцян могут покинуть команду.

«Ничего не слышал о том, что Кордоба может уйти. Он важный игрок для нас и у него действующий контракт. Что касается Сперцяна, то у него есть потенциал заиграть в Европе. Он очень квалифицированный футболист. В целом, у нас хорошая команда. Все футболисты нашей команды очень квалифицированные. Мы всегда выкладываемся максимально», — цитирует Ленини Metaratings.ru.

Ранее сообщалось о возможном уходе из «Краснодара» Кордобы и Сперцяна. Чуть позже появилась информация о том, что клуб сделал Сперцяну новое предложение о контракте.

Источник: Metaratings.ru
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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