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Сегодня, 13:59

Трансфер Сперцяна в Европу в летнее трансферное окно еще возможен

Микеле Антонов
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуаций, переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу в рамках летнего трансферного окна еще возможен.

«Рафаэла Пимента (агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холланна, которая помогает Сперцяну с трансфером в Европу. — Прим. «СЭ») делает все возможное для того, чтобы найти лучший вариант продолжения карьеры как для Сперцяна, так и для «Краснодара», — сообщил источник «СЭ».

Трансферное окно в АПЛ, серии А, ла лиге, бундеслиге и лиге 1 закрывается 30 августа.

Ранее издание Armenie Football сообщило, что игроки краснодарцев Эдуард Сперцян и Джон Кордоба объявили о решении покинуть команду. Позднее Сперцян опроверг «СЭ» информацию о желании уйти из клуба до конца лета.

23 августа Telegram-канал Мутко против сообщил, что Сперцян продлил контракт с «Краснодаром».

24-летний Сперцян является воспитанником клуба. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро.

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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Полузащитник «Краснодара» Ленини заявил, что у Сперцяна есть потенциал заиграть в Европе

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
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 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
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Спартак – Рубин
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Ахмат – Акрон
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
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