Ахметов: «Рад, что вызвали в сборную России»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Ильзат Ахметов после матча с «Локомотивом» в 20-м туре РПЛ (2:3) отреагировал на вызов в сборную России.

— Рад, что вызвали в сборную. Почему сегодня проиграли? Не знаю, так получилось, — сказал Ахметов.

25-летний хавбек в последний раз вызывался в сборную России в 2021 году.

Сборы команды пройдут с 19 по 27 марта. Российская команда проведет матчи против Ирана (23 марта) и Ирака (26 марта).