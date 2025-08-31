Мусаев: «У «Краснодара» есть потенциал, чтобы стать сильнее чемпионской команды прошлого сезона»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев на пресс-конференции после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1) подвел итога начального отрезка чемпионата России. «Быки» с 15 очками возглавляют таблицу РПЛ.

— Как оцените начальный отрезок сезона?

— Начали мы тяжело, хотя атмосфера в команде была хорошая. Не хватало злости и спортивной цепкости. Играли чуть спокойно. Но сейчас у нас хороший темп, довольны содержанием, происходящим внутри команды. Считаем, у нас есть определенный потенциал, чтобы стать еще сильнее, чем та команды, что стала чемпионом в прошлом сезоне.