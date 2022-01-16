Червиченко: «Интерес «Ювентуса» к Азмуну — это сказки венского леса»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал интерес «Ювентуса» в адрес форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

«Про всех нацеливающихся на Азмуна, я думаю, это выдумки или пожелания самого Азмуна и его агента. Про интерес «Ювентуса» — это сказки венского леса. Станет ли Сергеев равноценной заменой Азмуну? Думаю, нет. На мой взгляд, он раза в два слабее иранца», — приводит слова Червиченко Betonmobile.ru.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен осуществить трансфер Азмуна и предлагает за игрока меньше 5 миллионов евро.

Контракт нападающего с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В текущем сезоне иранец провел 21 матч, забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.