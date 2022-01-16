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Червиченко: «Интерес «Ювентуса» к Азмуну — это сказки венского леса»

Анна Горшкова
Корреспондент

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал интерес «Ювентуса» в адрес форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

«Про всех нацеливающихся на Азмуна, я думаю, это выдумки или пожелания самого Азмуна и его агента. Про интерес «Ювентуса» — это сказки венского леса. Станет ли Сергеев равноценной заменой Азмуну? Думаю, нет. На мой взгляд, он раза в два слабее иранца», — приводит слова Червиченко Betonmobile.ru.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен осуществить трансфер Азмуна и предлагает за игрока меньше 5 миллионов евро.

Контракт нападающего с «Зенитом» истекает летом 2022 года. В текущем сезоне иранец провел 21 матч, забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://betonmobile.ru/chervichenko-interes-yuventusa-k-azmunu-eto-skazki-venskogo-lesa

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
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Рома 1
Кальяри 0
2-й тайм

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29%

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ИТБ1 (1.5)

18%

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Ф1 (-1)

15%

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Сердар Азмун
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«Нижний Новгород» расторг контракт с нападающим Балаем
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
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Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Себастьян Шиманьски

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Динамо

 5
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Максимилиано Кофрие

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