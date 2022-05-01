«Ахмат» на своем поле победил ЦСКА. Команда Талалаева выиграла первый матч за восемь игр

«Ахмат» на своем поле победил ЦСКА в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России — 1:0.

Автором победного мяча стал полузащитник грозненцев Даниил Уткин. Он отличился в самом начале второго тайма.

Причем в этом моменте не лучшим образом сыграл голкипер красно-синих Игорь Акинфеев.

«Ахмат» забил еще один гол во втором тайме, но взятие ворот было отменено после просмотра ВАР.

А в концовке встречи нападающий «Ахмата» Бернард Бериша убежал один на один с Акинфеевым и катнул мяч мимо вратаря.

«Ахмат» прервал серию неудач, которая насчитывала семь матчей без побед, и набрал 35 очков. Команда поднялась на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

ЦСКА остался на четвертой строчке (47 очков).