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«Ахмат» на своем поле победил ЦСКА. Команда Талалаева выиграла первый матч за восемь игр

«Ахмат» победил ЦСКА в матче чемпионата России
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
1 мая. Грозный. «Ахмат» — ЦСКА — 2:0.
Фото ФК ЦСКА.

«Ахмат» на своем поле победил ЦСКА в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России — 1:0.

Автором победного мяча стал полузащитник грозненцев Даниил Уткин. Он отличился в самом начале второго тайма.

Причем в этом моменте не лучшим образом сыграл голкипер красно-синих Игорь Акинфеев.

«Ахмат» забил еще один гол во втором тайме, но взятие ворот было отменено после просмотра ВАР.

А в концовке встречи нападающий «Ахмата» Бернард Бериша убежал один на один с Акинфеевым и катнул мяч мимо вратаря.

«Ахмат» прервал серию неудач, которая насчитывала семь матчей без побед, и набрал 35 очков. Команда поднялась на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

ЦСКА остался на четвертой строчке (47 очков).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
01 мая, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:0
ЦСКА
Голы
Уткин, 46 (1:0), Бериша, 90+9 (2:0)
Ахмат
Шелия Богосавац Семенов Уциев Быстров Садулаев (Бериша, 46) Швец Трошечкин Уткин Тимофеев Себай (Конате, 46)
ЦСКА
Акинфеев Щенников (Зайнутдинов, 68) Дивеев Мухин (Фукс, 58) Карраскаль (Яковлев, 80) Гбамен Бийол Юсуф Языджи (Ушаков, 58) Обляков Эджуке (Медина, 68) Заболотный
Предупреждения
Садулаев 45+1’, Семенов 62’, Быстров 90+4’  -  Юсуф Языджи 38’
Судьи
Мешков (Дмитров) Стипиди (Краснодар) Сейфетдинов (Казань)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Демешко (Химки)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
3
120
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
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Зенит – Локомотив
 3 : 1
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1.05 16:30
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 1 : 1
1.05 19:00
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