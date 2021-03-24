Полузащитник «Химок» Казанцев восстановился после тяжелой травмы колена

? Первую тренировку на поле после длительной паузы провёл Данил Казанцев, который в октябре перенёс операцию на колене.



? «Настроение отличное. Рад вернуться на поле! Пока тренируюсь по индивидуальной программе. До полной нагрузки — месяц. Жду возвращения в общую группу». pic.twitter.com/Sia0986WdC