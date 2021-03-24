Полузащитник «Химок» Казанцев восстановился после тяжелой травмы колена
18:30
Полузащитник подмосковных «Химок» Данил Казанцев в среду, 24 марта, тренировался вместе с основной группой футболистов, информирует пресс-служба клуба.
Хавбек восстановился после серьезной травмы колена, из-за которого он не играл с октября месяца.
В текущем розыгрыше чемпионата России в активе 20-летнего футболиста три игры.
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