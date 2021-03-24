Полузащитник Мухин может перейти из «Локомотива» в «Спартак»
Полузащитника «Локомотива» и сборной России Максим Мухин может перейти в «Спартак» в летнее трансферное окно, утверждает Metaratings.ru 24 марта.
Ранее «СЭ» сообщил, что агент 19-летнего хавбека Вадим Шпинев несколько раз посещал офис красно-белых.
При этом «Локомотив» в настоящий момент ведет переговоры о продлении контракта со стороной Мухина. В действующем соглашении Мухина есть опция выкупа за 15 миллионов рублей.
Представители полузащитника уже отказались от предложения «Локомотива» с ежемесячным окладом в размере 1 млн рублей. Они рассчитывают получить куда больше от перехода Мухина в «Спартак».
В марте Мухин впервые получил приглашение в национальную команду России, которой предстоит провести отборочные матчи ЧМ-2022.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/poluzashchitnik-sbornoy-rossii-mukhin-mozhet-pereyti-iz-lokomotiva-v-spartak/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю