Полузащитник Мухин может перейти из «Локомотива» в «Спартак»

Полузащитника «Локомотива» и сборной России Максим Мухин может перейти в «Спартак» в летнее трансферное окно, утверждает Metaratings.ru 24 марта.

Ранее «СЭ» сообщил, что агент 19-летнего хавбека Вадим Шпинев несколько раз посещал офис красно-белых.

При этом «Локомотив» в настоящий момент ведет переговоры о продлении контракта со стороной Мухина. В действующем соглашении Мухина есть опция выкупа за 15 миллионов рублей.

Представители полузащитника уже отказались от предложения «Локомотива» с ежемесячным окладом в размере 1 млн рублей. Они рассчитывают получить куда больше от перехода Мухина в «Спартак».

В марте Мухин впервые получил приглашение в национальную команду России, которой предстоит провести отборочные матчи ЧМ-2022.