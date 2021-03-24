Олич прокомментировал разговоры о возвращении в ЦСКА Рахимича и Красича

Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал разговоры о том, что в его штаб могут войти бывшие игроки ЦСКА Элвер Рахимич и Милош Красич.

«Пока не было никаких разговоров на эту тему. В конце сезона мы посидим, поговорим, что и как будет дальше», — сказал Олич в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

41-летний Олич является бывшим игроком ЦСКА — он выступал за армейцев с 2003 по 2006 год. В составе клуба хорват трижды стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА 2005 года.