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Олич прокомментировал разговоры о возвращении в ЦСКА Рахимича и Красича

18:05
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Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич прокомментировал разговоры о том, что в его штаб могут войти бывшие игроки ЦСКА Элвер Рахимич и Милош Красич.

«Пока не было никаких разговоров на эту тему. В конце сезона мы посидим, поговорим, что и как будет дальше», — сказал Олич в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

41-летний Олич является бывшим игроком ЦСКА — он выступал за армейцев с 2003 по 2006 год. В составе клуба хорват трижды стал чемпионом России и завоевал Кубок УЕФА 2005 года.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UCwyK7L9OBSyoNbE4vtaNd6g

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