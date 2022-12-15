Глушаков: «Многие футболисты «Химок» хорошо проявили себя. Может, кому-то дали отдохнуть, как и мне»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос «СЭ» о возможном пропуске первого тренировочного сбора подмосковной команды нападающим Ильей Кухарчуком и вратарем Ильей Лантратовым. По информации Metaratings, ряд игроков «Химок» получили разрешение от клуба не ехать с командой на первый сбор в Турцию, который начнется 15 декабря.

— Начали выстраивать теории, что вы, Кухарчук и Лантратов можете покинуть «Химки».

— Про других не могу сказать. Может, кому-то тоже дали отдохнуть из ребят. Не владею данной информацией, вопрос не ко мне. Многие футболисты хорошо проявили себя в текущем сезоне, сохранили прописку в РПЛ, подустали. Может, есть какие-то договоренности с клубом. Может, кому-то тоже дали отдохнуть, как и мне.

В текущем сезоне Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.