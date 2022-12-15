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Глушаков: «Многие футболисты «Химок» хорошо проявили себя. Может, кому-то дали отдохнуть, как и мне»

Глушаков отреагировал на возможный пропуск Кухарчуком и Лантратовым первого сбора «Химок»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото из личного архива

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос «СЭ» о возможном пропуске первого тренировочного сбора подмосковной команды нападающим Ильей Кухарчуком и вратарем Ильей Лантратовым. По информации Metaratings, ряд игроков «Химок» получили разрешение от клуба не ехать с командой на первый сбор в Турцию, который начнется 15 декабря.

— Начали выстраивать теории, что вы, Кухарчук и Лантратов можете покинуть «Химки».

— Про других не могу сказать. Может, кому-то тоже дали отдохнуть из ребят. Не владею данной информацией, вопрос не ко мне. Многие футболисты хорошо проявили себя в текущем сезоне, сохранили прописку в РПЛ, подустали. Может, есть какие-то договоренности с клубом. Может, кому-то тоже дали отдохнуть, как и мне.

В текущем сезоне Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Денис Глушаков
ФК Химки
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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