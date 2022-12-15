Агент Дувняк: «Тренер «Ахмата» знает Политевича, но переговоров с клубом пока нет»
Футбольный агент Петар Дувняк прокомментировал информацию об интересе «Ахмата» к защитнику солигорского «Шахтера» Сергею Политевичу.
«Честно говоря, ничего об этом не знаю, мы не контактировали с «Ахматом», переговоров пока нет. Могу только сказать, что их тренер знает Политевича», — цитирует «РБ Спорт» Дувняка.
Контракт 32-летнего белорусского игрока с клубом истекает в конце 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 200 тысяч евро.
В прошлом сезоне Политевич провел 22 матча в чемпионате Белоруссии, забив в них 4 мяча.
Источник: РБ Спорт
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