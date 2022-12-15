Агент Дувняк: «Тренер «Ахмата» знает Политевича, но переговоров с клубом пока нет»

Футбольный агент Петар Дувняк прокомментировал информацию об интересе «Ахмата» к защитнику солигорского «Шахтера» Сергею Политевичу.

«Честно говоря, ничего об этом не знаю, мы не контактировали с «Ахматом», переговоров пока нет. Могу только сказать, что их тренер знает Политевича», — цитирует «РБ Спорт» Дувняка.

Контракт 32-летнего белорусского игрока с клубом истекает в конце 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 200 тысяч евро.

В прошлом сезоне Политевич провел 22 матча в чемпионате Белоруссии, забив в них 4 мяча.