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Сегодня, 09:19

Агент Дувняк: «Тренер «Ахмата» знает Политевича, но переговоров с клубом пока нет»

Мария Гусева
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Футбольный агент Петар Дувняк прокомментировал информацию об интересе «Ахмата» к защитнику солигорского «Шахтера» Сергею Политевичу.

«Честно говоря, ничего об этом не знаю, мы не контактировали с «Ахматом», переговоров пока нет. Могу только сказать, что их тренер знает Политевича», — цитирует «РБ Спорт» Дувняка.

Контракт 32-летнего белорусского игрока с клубом истекает в конце 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 200 тысяч евро.

В прошлом сезоне Политевич провел 22 матча в чемпионате Белоруссии, забив в них 4 мяча.

Источник: РБ Спорт
Сергей Политевич
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Шахтер (Солигорск)
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