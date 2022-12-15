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Глушаков: «Пришли с руководством «Химок» к общему пониманию, что мне нет смысла ехать на первые сборы»

Глушаков рассказал о пропуске первого тренировочного сбора с «Химками»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Денис Глушаков.
Фото из личного архива

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков ответил на вопрос «СЭ» о возможном пропуске первого тренировочного сбора с подмосковной командой в декабре. По информации Metaratings, 35-летний россиянин получил разрешение от клуба не ехать с командой на первый сбор в Турцию, который начнется 15 декабря.

— СМИ пишут о том, что вы пропустите первый сбор «Химок» и отправитесь в отпуск. Есть информация, что руководство клуба все согласовало. Как на самом деле обстоит ситуация?

— Так она и обстоит. Я никогда в жизни не ездил в декабре на сборы. Впервые столкнулся с тем, что в декабре нужно ехать на сборы. Это решение тренера и руководства. Может, молодых футболистов хотят посмотреть. Может, какие-то другие задачи у клуба. Мы поговорили, пообщались. Пришли к общему пониманию, что мне, наверное, нет смысла ехать на первые сборы. Я поеду с семьей на отдых.

В текущем сезоне Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.

Денис Глушаков
ФК Химки
0
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