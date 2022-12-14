Глушаков отправился отдыхать на Мальдивы и не поедет на первый сбор «Химок» в Турции

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отправился на отдых на Мальдивы, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, 35-летний россиянин получил разрешение от клуба не ехать с командой на первый сбор в Турцию, который начнется 15 декабря. Также на сбор не отправятся Илья Лантратов и Дмитрий Тихий.

В текущем сезоне Глушаков провел 14 матчей в РПЛ и отметился результативной передачей.