Полузащитник «Галатасарая» Актюркоглу не заинтересован в переезде в Россию

Вингер «Галатасарая» и сборной Турции Керем Актюркоглу не заинтересован в переходе в РПЛ, сообщает Legalbet.

У 25-летнего игрока есть предложения из топ-5 лиг. Представители футболиста ведут переговоры с клубами из Франции и Испании. В окружении Актюркоглу считают, что Евро-2024 является для него возможностью повысить трансферную стоимость и еще больше привлечь к себе интерес.

Актюркоглу сыграл на Евро-2024 в четырех матчах, выходя на замену, и отметился голом в ворота Грузии. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Спартака».