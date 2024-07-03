Агент Сафонов: «Иностранцы действительно едут в клубы РПЛ, чтобы заработать денег»
Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слова представителя форварда «Спартака» Манфреда Угальде Курта Морсинка.
«Положа руку на сердце, иностранцы действительно едут в клубы РПЛ, чтобы заработать денег. У нас самое льготное налогообложение. Если говорить честно, то наш чемпионат не входит в топ-5 европейских лиг. Никто не скрывает, что зенитовские бразильцы приезжают в Россию зарабатывать. Проблема не в том, что они к нам едут за деньгами — хотелось бы видеть качественных легионеров. Иногда приезжает такой сброд, что ужас. Футболистов уровня Малколма, Веллитона, Халка надо только приветствовать. Частные клубы не берут слабых легионеров», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».
Ранее агент Угальде заявил, что костариканец перешел в российский клуб ради денег.
Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом.
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1
|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
|0
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11
|Факел
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|0
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -