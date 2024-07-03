«Пари НН» близок к подписанию Огнена Ожеговича
«Пари НН», скорее всего, подпишет контракт с сербским нападающим Огненом Ожеговичем, сообщает «РБ Спорт». В ближайшие дни футболист должен присоединиться к команде.
Ожегович перейдет в клуб на правах свободного агента. Предыдущий сезон он провел в греческой команде «Кифисия», которая играет во второй лиге.
В сезоне-2018/19 Огнен играл за тульский «Арсенал» и в восьми матчах забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Спартак
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
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|0
|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
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14
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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