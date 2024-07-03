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Сегодня, 19:40

«Пари НН» близок к подписанию Огнена Ожеговича

Виктория Кравченко
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«Пари НН», скорее всего, подпишет контракт с сербским нападающим Огненом Ожеговичем, сообщает «РБ Спорт». В ближайшие дни футболист должен присоединиться к команде.

Ожегович перейдет в клуб на правах свободного агента. Предыдущий сезон он провел в греческой команде «Кифисия», которая играет во второй лиге.

В сезоне-2018/19 Огнен играл за тульский «Арсенал» и в восьми матчах забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pari-nn-blizok-k-podpisaniyu-ognena-ozhegovicha/
ФК Нижний Новгород
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