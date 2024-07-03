«Пари НН» близок к подписанию Огнена Ожеговича

«Пари НН», скорее всего, подпишет контракт с сербским нападающим Огненом Ожеговичем, сообщает «РБ Спорт». В ближайшие дни футболист должен присоединиться к команде.

Ожегович перейдет в клуб на правах свободного агента. Предыдущий сезон он провел в греческой команде «Кифисия», которая играет во второй лиге.