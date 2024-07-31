Филатов будет считать успехом для «Локомотива» третье или четвертое место в РПЛ

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал старт сезона команды.

«В принципе нормальный старт для «Локомотива». Судя по потерям, что происходит в данный момент, за первое место тяжело будет бороться «Локомотиву». Я буду считать успехом третье или четвертое место», — цитирует Филатова ТАСС.

«Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2) и уступил московскому «Динамо» (1:3) в стартовых турах РПЛ. Также железнодорожники победили «Ростов» (1:0) в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.