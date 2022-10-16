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Сегодня, 10:17

Квеквескири ответил на вопрос, какое место займет «Факел» по итогам сезона

Мария Куцубеева
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, на какое место может рассчитывать команда по итогам сезона РПЛ.

«На какое место может рассчитывать «Факел» по итогам сезона? Предположений никаких нет. Мы играем в футбол, а в конце чемпионата посмотрим», — сказал Квеквескири «СЭ».

15 октября воронежцы сыграли вничью в матче 13-го тура РПЛ с «Химками» (0:0). «Факел» набрал 11 очков и занимает 14-ю позицию в турнирной таблице.

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ТБ 2.5

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1.77
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Спартак

 11
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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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П
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