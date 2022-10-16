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Сегодня, 10:00

Агент защитника Перковича сообщил, что к игроку проявляют интерес клубы РПЛ

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Стипе Лапич, агент хорватского защитника «Истры 1961» Мауро Перковича, рассказал об интересе к футболисту со стороны российских клубов.

«Действительно, к Мауро есть большой интерес из Российской премьер-лиги, но пока не могу называть клубы», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

Отмечается, что 19-летний футболист готов к переезду в Россию, который может состояться уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне хорват провел за «Истру 1961» девять матчей и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rossijskie-kluby-vedut-peregovory-s-horvatskim-zashhitnikom-perkovichem/

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
12
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
13
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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15.10 14:00
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 0 : 0
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Динамо – Оренбург
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