Макаров о матче с «Локомотивом»: «Результат отличный. Боремся за серебро. В матче с «Сочи» жду победы»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» — 3:3.

«Результат отличный. Борьба за серебро? Конечно. Откройте таблицу, там все видно. Боремся. В матче с «Сочи» жду победы», — сказал Макаров после матча.

«Динамо» с 53 очками в 29 матчах идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» идет на третьей строчке, у команды также 53 очка, однако команда уступает бело-голубым по дополнительным показателям.