Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов, посетивший матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Динамо» (3:3), поделился впечатлениями от игры.

«Думаю, футбол всем понравился сегодня. В первом тайме лучше было «Динамо», а во втором уже «Локомотив», — отметил Кононов. - В целом мне очень симпатизирует такой футбол, где команды ориентируются на атаку. Хотя про оборону забывать нельзя.

Но бодельщикам обоих клубов понравилось, даже видел это по трибуне «Динамо». «Локомотив» даже мог дожать и выиграть. Отличный футбол. Согласен, что лига сейчас перешла к тем постулатам, которые я проповедую — стало больше атак".

56-летний Кононов не работает с ноября 2020 года, его последним клубом была латвийская «Рига».