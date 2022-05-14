Лоськов: «Позвонил мне ли Цорн? Идите спрашивайте у него»

Лоськов заявил, что о его будущем в «Локомотиве» станет скоро известно

Тренер Дмитрий Лоськов после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Динамо» (3:3) ответил на вопрос о своем будущем.

Ранее спортивный директор «Локо» Томас Цорн заявлял, что в ближайшее время свяжется с бывшим тренером команды Лоськовым по поводу его дальнейшей работы.

«Позвонил мне ли Цорн? Идите спрашивайте у него. Вы мне задаете одни и те же вопросы. Все переживают? Скоро все узнаете», — сказал Лоськов.

В начале апреля Лоськов, а также Олег Пашинин были отстранены от работы с основной командой.

1 марта «Локомотив» объявил, что немец Маркус Гисдоль покинул пост главного тренера клуба. Команду к матчам начал готовить его помощник Марвин Комппер, но из-за отсутствия у него необходимой лицензии категории Pro исполняющим обязанности главного тренера стал Лоськов.

4 апреля «Локомотив» назначил на пост главного тренера Заура Хапова.

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что руководство долго общалось с Лоськовым и Пашининым, в результате чего стороны пришли к решению, что оба останутся в структуре команды.