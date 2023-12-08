Президент «Урала»: «У нас в Екатеринбурге минус 24, но готовились к игре»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал погоду за час до матча 18-го тура РПЛ против «Локомотива» в Москве.

«Градусник показывает двенадцать. Мы готовы играть, но не принимает итогового решения. У нас в Екатеринбурге минус 24 градуса, но готовились к игре», — сказал Иванов.

Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.00 по московскому времени.