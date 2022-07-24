Фомин — о побеге Варелы: «Все неожиданно для всех получилось»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал, как в клубе отнеслись к новости о том, что защитник Гильермо Варела тайком покинул команду.

— Как вы узнали про неожиданный отъезд Варелы?

— Я не помню, честно.

— Наверняка, это обсуждали в команде. Что говорили?

— Не знаю, все неожиданно для всех получилось. Узнали это перед игрой, поэтому мало разговаривали об этом. Думаю, что нас эта ситуация сплотила, чуть разозлила перед игрой.

— Сам Варела ничего не говорил?

— Нет.