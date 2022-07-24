Гендиректор «Динамо» — об уходе Евгеньева: «Это решение исходило в том числе от нашего спортивного штаба»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение клуба расстаться с защитником Романом Евгеньевым.

— Вы не продлили контракт с Евгеньевым. В нынешней ситуации вы бы так сделали?

— Это решение исходило в том числе от нашего спортивного штаба. Мы долго вели переговоры о продлении. Говорить в условном наклонении я, конечно, не готов. Мы пожелаем Роману удачи.

— Сейчас бы он не помешал «Динамо»?

— Вопрос провокационный, я его оставлю без ответа.

— Контракт не продлили из-за высоких запросов игрока?

— В основном по спортивным причинам.