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Фомин признан футбольным «Джентльменом года»

Алина Савинова
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин стал победителем премии «Джентльмен года-2022» по версии медиагруппы «Комсомольская правда». На торжественной церемонии ему будет вручен традиционный приз — черный смокинг.

Награда «Джентльмен года» присуждается ежегодно с 1994 года. Обладатель этого звания определяется проходящим в два этапа голосованием. Тройку самых достойных претендентов определяют болельщики, а экспертное жюри «КП» выбирает победителя.

Вместе с Фоминым финалистами премии стали вратарь «Спартака» Александр Селихов и нападающим ЦСКА Федор Чалов.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за «Динамо» 14 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/daniil-fomin-stal-futbolnym-dzhentlmenom-goda-2022/
Даниил Фомин
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