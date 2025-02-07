Литвинов: «Первые сборы были полегче. Сейчас много беговых и силовых упражнений»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о шансах команды на чемпионство.

— Глядя на усиление «Зенита», шансы на чемпионство понижаются или повышаются?

— Мы отталкиваемся от себя. У нас тоже усиление. Дальше посмотрим.

— Первые сборы со Станковичем какие?

— Как всегда, высокие нагрузки. Тренерский штаб все грамотно распределяет. Первые сборы были полегче. Сейчас много беговых, силовых упражнений. Высокая интенсивность. Ничего необычного.

— За время в «Спартаке» это самые тяжелые сборы?

— Нет. Думаю, примерно одинаково всегда.